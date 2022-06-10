Жилой комплекс на юго-западе Москвы будет возведен на месте завода «Союз»

Москомархитектура утвердила проект, согласно которому на месте ранее действующего авиамоторного завода «Союз» на юго-западе Москвы будет создан современный многофункциональный квартал, состоящий из 14 зданий переменной высотности и этажности. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в пятницу, 10 июня.
— Каждый тип корпусов выполнен в едином стилистическом и колористическом решении. В отделке всех фасадов использованы натуральный камень, металл и стекло. По задумке авторов, золотой и бронзовый оттенки металла перекликаются со знаковыми объектами, расположенными поблизости, например, со зданием РАН и Дворцом гимнастики, — отметил Кузнецов.
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Согласно проекту, все корпуса здания будут обеспечены специально отведенной территорией для автомобилей, при этом прилегающий двор останется просторным. В общественно-социальной зоне будут функционировать рестораны, магазины, офисы и коворкинги. Рядом будет располагаться набережная с киноконцертным залом, торговой галереей и зонами отдыха вдоль всей территории застройки.
Концепция благоустройства здания будет напоминать идею природного пейзажа, где первая линия корпусов будет напоминать воду, линия жилого комплекса — лес, а третья линия застройки напомнит горы.
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