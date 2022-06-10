Спецтарифы на велопрокат будут действовать в Москве в длинные выходные

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В период праздничных дней, с 11 по 13 июня, в Москве будут действовать специальные тарифы на велопрокат. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 10 июня.

— В праздничные дни, с 11 до 13 июня, действуют специальные тарифы на велопрокат: абонемент «День России. Месяц» — 400 рублей, тариф «День России. Поминутный» — 10 рублей за старт, дальше — 3 рубля/минута, — отметили в Telegram-канале ведомства.

До этого Дептранс Москвы сообщил о возможности бесплатной парковки автомобилей на всех столичных улицах 12 и 13 июня. Кроме того, 11 июня парковки будут работать в обычном платном режиме, а парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

До этого в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что с 11 по 13 июня в Московском транспортном узле будут назначены дополнительные пригородные поезда. Уточняется, что в первые сутки поезда будут курсировать по расписанию субботы, а 13 июня электрички пойдут по расписанию воскресенья. Также будут запущены три дополнительных фирменных поезда.