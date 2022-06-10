МИД Эстонии вызвал посла РФ после слов Путина о Нарве

Фото: Администрация президента РФ

МИД Эстонии вызвал российского посла в республике Владимира Липаева в связи со словами президента РФ Владимира Путина о Нарве. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии в пятницу, 10 июня.

— Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе, его комментариев по поводу эстонского города Нарвы, — передает сообщение ТАСС.

9 июня Путин заявил, что на долю первого российского императора Петра Великого выпало «возвращать и укреплять» территории государства. Та же миссия сейчас и у современной России. По словам президента, когда Петр I заложил Санкт-Петербург, эту территорию остальные страны признавали за Швецией, а не за Российской империей. То же самое «касается Нарвы», подчеркнул тогда глава государства.

До этого глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко объявила о начале подготовки к референдуму о вхождении города в состав России. Кроме того, недавно сообщалось, что на территории Херсонской области также будет проведен референдум о вхождении региона в состав России.