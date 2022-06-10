Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

МИД Эстонии вызвал посла РФ после слов Путина о Нарве

Георгий Соланович
В мире
МИД Эстонии вызвал посла РФ после слов Путина о Нарве
Фото: Администрация президента РФ

МИД Эстонии вызвал российского посла в республике Владимира Липаева в связи со словами президента РФ Владимира Путина о Нарве. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии в пятницу, 10 июня.

— Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе, его комментариев по поводу эстонского города Нарвы, — передает сообщение ТАСС.

9 июня Путин заявил, что на долю первого российского императора Петра Великого выпало «возвращать и укреплять» территории государства. Та же миссия сейчас и у современной России. По словам президента, когда Петр I заложил Санкт-Петербург, эту территорию остальные страны признавали за Швецией, а не за Российской империей. То же самое «касается Нарвы», подчеркнул тогда глава государства.

До этого глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко объявила о начале подготовки к референдуму о вхождении города в состав России. Кроме того, недавно сообщалось, что на территории Херсонской области также будет проведен референдум о вхождении региона в состав России.

Эстония Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте