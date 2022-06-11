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Один человек погиб в аварии на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек погиб в аварии на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Пасечная улица Карта всех событий

Один человек погиб в ДТП на севере столицы. Авария произошла вечером в пятницу, 10 июня, на Пасечной улице.

Водитель автомобиля BMW врезался в ограждение. В результате один человек скончался на месте.

В настоящее время уточняются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщают «Известия».

В этот же день на севере Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда. Авария случилась на Коптевской улице в районе дома 26, корпус 3.

Накануне два легковых автомобиля столкнулись на Хорошевской эстакаде.

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