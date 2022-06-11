«Ее удел — платить за мужчин»: Абрикосов резко высказался о Бородиной

Фото: Пресс-служба «Русской медиагруппы»

Недавно бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов посмеялся над громким разводом ведущей программы Ксении Бородиной. Он упрекнул экс-супруга знаменитости Курбана Омарова в лени и несостоятельности, заявив, что тот был на содержании у жены.

Ксения молчать не стала. Она в ответ заявила, что Май копается в «грязном белье» от скуки, тоски и безысходности. По словам звезды, Абрикосов не достиг никаких успехов ни в одной сфере жизни. Она даже вспомнила, как экс-участник реалити-шоу развлекался за ее счет.

Абрикосов же стал отрицать эту информацию и резко высказался о Бородиной.

— В день моего ухода из «Дома-2» Ксения действительно купила мне коктейль в клубе, потому что я был подавлен. Еще когда-то я гулял на дне рождения Ксении среди других приглашенных участников телепроекта. Может, съел бутербродик и выпил бокал шампанского за здоровье Бородиной, не заплатив. Больше не помню случаев, когда бы мы с Ксенией Кимовной «тусили». Она приукрашивает для красного словца, сгущает краски. Или перепутала меня с кем-то из участников, за кого она платила. Видимо, таков ее удел — платить за мужчин, — написал в личном блоге Май.

Он добавил, что никогда ни от кого не зависел, а тем более от ведущей и других людей из проекта, передает StarHit.

Курбан Омаров ответил на недавний выпад Ксении Бородиной. Знаменитость заявила, что мужьям следует запрещать общение с бывшими избранницами. Вероятно, именно это обстоятельство — дружба Омарова с матерью его сына Омара Аллой — и послужило одной из причин развода Бородиной с отцом Теоны. Мужчина доказал, что есть женщины, которые не имеют ничего против дружбы своих избранников с бывшими пассиями, опубликовав фото двух девушек, одна из которых его экс-супруга, другая — нынешняя возлюбленная.