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Полянский прокомментировал слова Байдена о «налоге Путина» для граждан США

Юлия Курганова
В мире
Полянский прокомментировал слова Байдена о «налоге Путина» для граждан США
Фото: МИД РФ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо, который якобы платят американские граждане, неубедительной попыткой свалить на других вину за свои ошибки.

— Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей, — написал он в соцсети Twitter, передает РИА Новости.

10 июня Байден заявил, что граждане США платят «налог Путина» на еду и бензин. Это произошло после публикации майских данных об инфляции в стране, которая оказалась рекордной.

Пользователи в США после этих слов Байдена жестко его раскритиковали. Они отметили, что президент РФ Владимир Путин не может быть виноват в том, что происходит в Америке.

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