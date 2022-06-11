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«Никаких попыток»: Принц Уильям и Кейт Миддлтон не познакомили детей с дочерью Меган Маркл

Георгий Соланович
Общество
«Никаких попыток»: Принц Уильям и Кейт Миддлтон не познакомили детей с дочерью Меган Маркл
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон не стали знакомить своих наследников Джорджа, Луи и Шарлотту с дочерью Меган Маркл — двоюродной сестрой детей Лилибет. Об этом сообщил биограф королевской семьи Великобритании Кристофер Андерсен.

— Уильям и Кейт вообще не предпринимали никаких попыток представить Джорджа, Шарлотту и Луи Лилибет, — подчеркнул Андерсен.

По его словам, вместо этого супруги в первый день рождения племянницы увезли своих детей в Уэльс.

Андерсен также предположил, что между семьями принца Гарри и принца Уильяма до сих пор существует «большое напряжение» после скандального интервью герцогов Сассекских, передает Пятый канал.

13 апреля стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены отправиться в Нидерланды, где посетят соревнования военнослужащих «Игры непокоренных».

Визит герцогов Сассекских в Гаагу подтвердил их представитель. Это будет их первой поездкой в Европу после отказа от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в Соединенные Штаты.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон и принц Уильям Дети
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