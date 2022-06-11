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Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми популярными регионами для поездок в июньские праздники

Лейла Алиева
Общество
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми популярными регионами для поездок в июньские праздники
Фото: Pexels

Цифровой туристический сервис Russpass составил рейтинг самых популярных направлений для поездок на июньские праздники. Об этом в субботу, 11 июня, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что рейтинг возглавила Москва, в пятерку также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская и Владимирская области.

— В Москву традиционно на праздничные выходные в июне приезжает много гостей. Благодаря цифровому сервису Russpass туристам удобно планировать свое путешествие. Там можно купить билеты и забронировать гостиницу, подобрать экскурсии, составить индивидуальные маршруты. В этом летнем сезоне чаще всего пользователей интересуют варианты прогулок по городским паркам и музеям-усадьбам, — рассказала Сергунина.

Заммэра также добавила, что в топ-5 маршрутов по Москве на выходных вошли «Архитектурная прогулка по ВДНХ», «Знакомство с Царицыно», «Прогулка по «Зарядью», «Выходной в русском Версале» и «Москва в деталях: прогулка по Парку Горького». В Санкт-Петербурге путешественники отдали предпочтение изучению окрестностей города и близлежащих направлений, среди которых Пушкин, Кронштадт и Павловск.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе на летний период забронировали около 85 процентов отелей и глэмпингов. По его словам, среди туристов здесь востребованы новые гольф-клубы — чаще всего на юго-западе, в Дмитровском городском округе и Мытищах.

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