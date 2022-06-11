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Собянин анонсировал реставрацию мемориала «Покорителям космоса» на ВДНХ

Александр Афонин
Город
Собянин анонсировал реставрацию мемориала «Покорителям космоса» на ВДНХ
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Специалисты начнут реставрацию мемориального комплекса «Покорителям космоса» на ВДНХ в 2022 году. Об этом в субботу, 11 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В этом году начнем реставрацию мемориального комплекса «Покорителям космоса» на ВДНХ. Это один из самых известных и высоких монументов в России — 110 метров, — сказал глава города.

Фото: vk / Сергей Собянин
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Фото: vk / Сергей Собянин
Фото: vk / Сергей Собянин
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Фото: vk / Сергей Собянин
Фото: vk / Сергей Собянин
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Фото: vk / Сергей Собянин
Фото: vk / Сергей Собянин
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Фото: vk / Сергей Собянин
Фото: vk / Сергей Собянин
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Фото: vk / Сергей Собянин
Фото: vk / Сергей Собянин
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Фото: vk / Сергей Собянин
Фото: vk / Сергей Собянин
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Фото: vk / Сергей Собянин
Фото: vk / Сергей Собянин
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Фото: vk / Сергей Собянин

Он добавил, что основным материалом для ракеты и шлейфа стал титан. Материал был предложен конструктором Сергеем Королевым, который лично следил за возведением монумента.

Также в ходе работ специалисты приведут в порядок памятник Константину Циолковскому. Помимо этого, были начаты работы по реставрации скульптуры Мальчиша-Кибальчиша на Воробьевых горах.

На данный момент специалисты закончили обновление монумента Юрию Долгорукому на Тверской площади, памятника Гоголю на Никитском бульваре и памятника Крылову на Патриарших прудах, написал Собянин на странице «ВКонтакте».

До этого Собянин рассказал о фонтанах Москвы. По его словам, в столице более 600 фонтанов разных видов: сухие и полусухие, ротонды, чаши, светомузыкальные и плавающие.

Реставрация Сергей Собянин Памятники
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