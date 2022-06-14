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ООН заявила об угрозах для половины человечества из-за изменения климата

Георгий Соланович
В мире
ООН заявила об угрозах для половины человечества из-за изменения климата
Фото: МИД РФ

Изменение климата на Земле создает угрозы уже примерно для половины человечества. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, 14 июня.

— Окно возможностей для предотвращения худших последствий климатического кризиса быстро закрывается. Наша планета уже потеплела на 1,2 градуса. Чтобы не превысить установленный порог в 1,5 градуса, мы должны снизить выбросы на 45 процентов к 2030 году и достичь нулевого суммарного уровня выбросов к середине века, — сказал политик.

Однако, по его словам, в случае сохранения нынешних национальных обязательств выбросы в атмосферу вырастут почти на 14 процентов за 10 лет. В этом ключе генсек ООН отметил, что данные обязательства «недостаточны», а бездействие многих стран в климатическом вопросе приведет к ужасающим последствиям для человечества, передает ТАСС.

До этого ученые из России заявили, что ледники Эльбруса к концу столетия сильно уменьшатся, то же самое ждет всю горную систему Кавказа. Специалисты отмечают, что за последние 20 лет Кавказ потерял 13 кубических километров льда.

Главные причины подобного явления — изменение климата и глобальное потепление. Так, за второе десятилетие XXI века средняя температура воздуха летом выросла на 0,7 градуса по сравнению с первым десятилетием.

Климат Планета Земля ООН
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