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Турчак заявил, что помощь военным в спецоперации приблизит победу России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Турчак заявил, что помощь военным в спецоперации приблизит победу России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Помощь российским солдатам и военным из ЛДНР в операции на Украине, а также поддержка их семей позволят приблизить победу России. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во вторник, 14 июня.

— Наши войска совместно с Народной милицией Луганской и Донецкой народных республик освобождают город за городом от засевших там укронацистов... Коллективный Запад в стремлении сохранить свою гегемонию, разрушить, «отменить» Россию реально готов воевать «до последнего украинца»... Поэтому все, что сейчас может приблизить нашу победу (помощь военным, поддержка их семей, противодействие санкциям, работа в информационном поле), приобретает колоссальное значение, — сказал политик.

Ключевым направлением работы фракции является оказание гуманитарной помощи как жителям Донбасса, так и людям, проживающим на освобожденных территориях Украины, передает слова Турчака РИА Новости.

29 мая в материале американской газеты The Washington Post сообщалось о массовом бегстве со стороны иностранных наемников. Причинами стали нехватка вооружения и оборудования, плохая информированность.

2 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали большую часть иностранных наемников на Украине из-за их слабой подготовки. По его словам, общая численность добровольцев на Украине сократилась практически вдвое — с 6,6 до 3,5 тысячи человек.

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