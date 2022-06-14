Байден сообщил о разработке плана по вывозу зерна с Украины

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США и ЕС планируют построить на границе Украины временные хранилища для транспортировки пшеницы. Об этом во вторник, 14 июня, заявил президент США Джо Байден.

— Мы собираемся построить временные хранилища на границах Украины, включая Польшу, — сказал глава государства.

Американский лидер добавил, что реализация проекта потребует определенного времени. При этом в построенных хранилищах будет находиться пшеница, которую затем отправят в ЕС и другие страны. На данный момент на Украине находится около 20 миллионов тонн зерна, передает слова Байдена РИА Новости.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на данный момент идет работа по созданию сухопутных линий для оперативного вывоза более 20 миллионов тонн зерна с Украины. Планируется, что перевозка будет осуществляться через Польшу, Словакию и Румынию.

10 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск предложили семь маршрутов для вывоза зерна с территории Украины, однако ими никто не стал пользоваться.