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Пожизненно осужденный на Украине военный из России подал апелляцию

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пожизненно осужденный на Украине военный из России подал апелляцию
Фото: пресс-служба суда

Российский солдат Вадим Шишимарин, приговоренный к пожизненному лишению свободы на Украине, подал апелляцию. Об этом сообщил его адвокат Виктор Овсянников во вторник, 14 июня.

— Подали апелляцию. Ждем рассмотрения. Любой человек, я думаю, получивший пожизненное заключение, не будет рад такому приговору, — передает слова Овсянникова РИА Новости.

23 мая украинский суд приговорил российского военнослужащего Шишимарина к пожизненному заключению. Он обвиняется в нарушении законов и обычаев войны.

Уже тогда сообщалось, что решение можно будет обжаловать в апелляционном суде. На следующий день генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что возможен обмен Шишимарина, однако она не стала раскрывать подробностей.

31 мая украинский суд вынес еще приговоры для российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова. Они также обвиняются в нарушении законов и обычаев войны. Согласно решению суда, Бобыкину и Иванову назначено наказание в виде 11 с половиной лет лишения свободы.

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