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Российских теннисистов допустили к участию на US Open

Георгий Соланович
Спорт
Российских теннисистов допустили к участию на US Open
Фото: Unsplash

Теннисисты из России и Белоруссии смогут выступить на американском турнире US Open, однако лишь под нейтральным флагом. Об этом сообщили в американской ассоциации тенниса во вторник, 14 июня.

— Ассоциация разрешит спортсменам из России и Белоруссии соревноваться в индивидуальном порядке на турнире 2022 года, но только под нейтральным флагом, — говорится в сообщении.

Открытый чемпионат по теннису пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом является спортсмен из России Даниил Медведев, передает РИА Новости.

13 июня Медведев поднялся на одну строчку и возглавил мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин добрался до финального матча на турнире в голландском Хертогенбосе. В решающем матче соревнований он проиграл теннисисту из Нидерландов Тиму ван Рейтховену.

Лидировавший до сегодняшнего дня в рейтинге ATP сербский спортсмен Новак Джокович потерял баллы, заработанные им за победу в прошлогоднем турнире «Ролан Гаррос». Балканский теннисист не сумел защитить титул, уступив в четвертьфинале триумфатору соревнований Рафаэлю Надалю.

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