Около 3,5 миллиона пассажиров воспользовались поездами ЦППК 11–13 июня

Фото: Пресс-служба ЦППК

Почти 3,5 миллиона человек воспользовались поездами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 11 по 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 14 июня.

— За праздничные июньские выходные 2022 года поезда ЦППК перевезли 3,45 миллиона пассажиров. Это на 74 тысячи больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

Уточняется, что самым популярным направлением осталось Ярославское, где поезда за три дня перевезли порядка 669 тысяч пассажиров. Второе место заняло Казанское направление, где услугами перевозчика воспользовались 549,8 тысячи человек. Следом за ними идет Горьковское направление — 436 тысяч человек.

Самым популярным днем стало 11 июня, когда за сутки поездами ЦППК воспользовались 1,36 миллиона раз. В прошлом году в этот день было совершено 1,16 миллиона поездок, передает агентство городских новостей «Москва».

31 мая сотрудники ЦППК завершили ежегодный весенний комиссионный осмотр подвижного состава. Подобное мероприятие проводится перед началом летней пассажирской кампании.