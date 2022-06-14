Глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube

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Пользователи YouTube по всему миру сообщают о сбоях в работе видеохостинга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector во вторник, 14 июня.

Так, по состоянию на 21:04 было отправлено 2,753 тысячи жалоб. Больше всего пользователи сообщали о проблемах в работе сайта видеохостинга (53 процента), приложения (34 процента), а также о сбоях при загрузке и записи видеороликов (13 процентов).

12 мая заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк уже на протяжении трех месяцев ведет борьбу с непрерывными кибератаками.

По его словам, последняя из атак была успешно отражена, не повлияв на доступность ресурсов банка. Правление финансовой организации уверено в том, что России объявили кибервойну, в которой участвуют свыше 100 тысяч человек.

До этого российский видеохостинг Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Технические специалисты сервиса подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву.