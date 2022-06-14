Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube

Георгий Соланович
Технологии
Глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube
Фото: Unsplash

Пользователи YouTube по всему миру сообщают о сбоях в работе видеохостинга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector во вторник, 14 июня.

Так, по состоянию на 21:04 было отправлено 2,753 тысячи жалоб. Больше всего пользователи сообщали о проблемах в работе сайта видеохостинга (53 процента), приложения (34 процента), а также о сбоях при загрузке и записи видеороликов (13 процентов).

12 мая заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк уже на протяжении трех месяцев ведет борьбу с непрерывными кибератаками.

По его словам, последняя из атак была успешно отражена, не повлияв на доступность ресурсов банка. Правление финансовой организации уверено в том, что России объявили кибервойну, в которой участвуют свыше 100 тысяч человек.

До этого российский видеохостинг Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Технические специалисты сервиса подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву.

IT-индустрия Интернет YouTube
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте