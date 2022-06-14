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Фестиваль фотографий «Золотая черепаха» пройдет в Новой Третьяковке

Лейла Алиева
Город
Фестиваль фотографий «Золотая черепаха» пройдет в Новой Третьяковке
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

В Новой Третьяковке с 14 октября по 20 ноября пройдет международный фестиваль фотографий «Золотая черепаха». Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— В Москве продолжается активная подготовка к международному фестивалю фотографий «Золотая черепаха». Он пройдет в Новой Третьяковке на улице Крымский Вал с 14 октября по 20 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году мероприятие проведут в новом формате. Так, для детей организуют экскурсионные программы, их будут сопровождать экологи, биологи и зоологи.

Еще одним новшеством станет мультимедийный формат, благодаря которому гости смогут погрузиться в атмосферу дикой природы, передает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что с 18 июня по 2 июля в кинотеатре «Полет» сети «Москино» пройдет показ ретроспективы в честь 125-летия со дня рождения сценариста Германа Манкевича — американского сценариста, журналиста и критика, который известен своим сотрудничеством с Орсоном Уэллсом в работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн».

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