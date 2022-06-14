Медведев заявил, что паровоз западной экономики несется в стену

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Паровоз западной экономики услуг и цифровых валют на полных парах направляется в стену, заявил во вторник, 14 июня, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

На своем канале в Telegram экс-президент России написал о том, что он ждет очередной пакет санкций, которые вводят европейские государства.

— Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета. Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах, — написал политик.

Накануне Медведев заявил, что страны Запада, в том числе Соединенные Штаты, навредят себе в попытках отказаться от энергоресурсов из России.

По его словам, арктическая зона России обладает большими запасами углеводородов, нефти, газового конденсата и природного газа. Он добавил, что Запад пойдет до конца «в своем рвении уничтожить отечественную экономику», а также будет пытаться решать важные вопросы без участия России.