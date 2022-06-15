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Москвичам рассказали, где появится вафельная разметка в 2022 году

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, где появится вафельная разметка в 2022 году
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Генерала Белова Карта всех событий

Вафельная разметка появится на 15 перекрестках Москвы до конца года. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, на юге города разметка появится на перекрестках улиц Генерала Белова и Ясенева. При этом в ВАО специалисты нанесут ее на перекрестке улиц Юности и Молдагуловой.

Москвичам рассказали, где появится вафельная разметка в 2022 году Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме этого, она появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда с шоссе Энтузиастов. В ЮЗАО вафельная разметка появится на пересечении Ленинского и Университетского проспектов, улицы Обручева и Научного проезда.

Помимо этого, в ТиНАО разметка будет нанесена на двух участках: перекрестках Калужского шоссе и улицы Николо-Хованской, а также Калужского шоссе и улицы Александры Монаховой. В ЗАО вафельная разметка появится на пересечениях Раменского бульвара и улицы Мосфильмовской, а также Аминьевского шоссе и улицы Артамонова.

В ЮВАО специалисты оформят разметку на пересечении улиц Вертолетчиков, Покровской и 2-ой Вольской. Наконец, ее нанесут на перекрестки Лермонтовского проспекта-дублера и Лермонтовского проспекта, а также Рязанского проспекта с улицами Академика Скрябина и Вострухина, передает Дептранс.

До этого сообщалось, что столичные службы обновили дорожную разметку на улицах и магистралях города. При проведении работ специалисты использовали современные материалы отечественных производителей.

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