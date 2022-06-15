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Мужчина попытался изнасиловать прохожую на улице на западе Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина попытался изнасиловать прохожую на улице на западе Москвы
Фото: shutterstock
Россия, Москва, улица Скульптора Мухиной Карта всех событий

Мужчина попытался изнасиловать девушку на улице на западе столицы. Об этом в среду, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, ночью 15 июня подозреваемый напал на случайную прохожую и попытался изнасиловать ее. Все произошло около улицы Скульптора Мухиной.

Потерпевшая сопротивлялась и попыталась дать отпор злоумышленнику. В этот момент мимо проходил мужчина, услышал ее крики и спугнул нападавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Вскоре следователям удалось вычислить местонахождение горе-насильника и задержать его. В ближайшее время он предстанет перед судом.

6 июня стало известно, что еще одну девочку-подростка изнасиловали во время «вписки» на северо-западе Москвы.

изнасилование Западный административный округ (ЗАО) Следственный комитет
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