Суд арестовал второго участника убийства мужчины в ресторане на Ленинском проспекте в 2018 году

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Соучастника убийства, совершенного в 2018 году в одном из ресторанов на юго-западе столицы, заключили под стражу сроком на один месяц. Об этом в среду, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, решение было принято Гагаринским районным судом. Он удовлетворил ходатайство следствия об избрании Ибрагиму Гаджимурадову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали Ибрагима Гаджимурадова. Иванова отметила, что он обвиняется в совершенном группой лиц убийстве мужчины и незаконном обороте оружия.

Убийство, о котором идет речь, произошло 11 декабря 2018 года. Ибрагим вместе со своим знакомым Азизбеком Исламовым был в ресторане на Ленинском проспекте.

Они подкараулили и убили мужчину, совершив не менее семи выстрелов. Потерпевший скончался на месте.

Долгое время Гаджимурадов находился в федеральном розыске. Его товарища Азизбека задержали в октябре 2020 года — он признал свою вину. В результате суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.