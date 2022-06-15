Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав России как отдельный субъект

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Донецкая народная республика (ДНР) может войти в состав России в качестве отдельного субъекта и сохранить в названии слово «республика». Об этом в среду, 15 июня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В качестве примера он привел Республику Татарстан. Областной статус, подчеркнул Пушилин на ПМЭФ, прежде всего негативно ассоциируется с периодом нахождения региона в составе Украины, передает РИА Новости.

До этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на территории региона вскоре будет проведен референдум о вхождении региона в состав России.

По его словам, выбор о вхождении региона в состав России будут делать его жители. Отвечая на вопрос касательно сроков проведения референдума, замглавы сказал, что «впереди еще много работы».

Крымский сенатор Сергей Цеков недавно заявил, что в течение текущего года могут пройти референдумы о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России. Политик напомнил, что многие юго-восточные города Украины были основаны во времена Екатерины Великой.