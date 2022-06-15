ФРС США впервые с 1994 года повысила ставку на 75 базисных пунктов

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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5–1,75 процента годовых. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что ФРС уже в третий раз повышает базовую ставку, а решение о ее росте на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. Отмечается, что подобное решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, передает РИА Новости.

10 июня президент США Джо Байден снова обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая в стране оказалась рекордной более чем за 40 лет.

Байден также заявлял, что бьющая рекорды инфляция в стране является «проклятием». Лидер добавил, что активнее всего в США растут цены на бензин и еду.

Недавно рейтинг одобрения американского лидера достиг рекордно низких показателей (36 процентов) из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки недовольны президентством Байдена.