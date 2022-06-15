Гинцбург сообщил о готовности Центра Гамалеи создать вакцину от оспы обезьян

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Центр Гамалеи готов создать вакцину от обезьяньей оспы в течение нескольких месяцев, если такое поручение последует. Об этом в среду, 15 июня, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

— Данный возбудитель относительно мало изучен. Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдет о нескольких месяцах, — сказал специалист.

Современные технологии, объяснил он, позволяет сформировать вакцину, не имея самого вируса, а лишь генетическую информацию о нем. Большую часть времени придется потратить на изучение безопасности самого препарата, передает слова Гинцбурга РИА Новости.

ВОЗ созвала чрезвычайную встречу 20 мая для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

Позже стало известно, что первая в мире смерть человека от оспы обезьян была зафиксирована в Нигерии, где по состоянию на 30 мая заболел 21 человек.