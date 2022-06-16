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Новак заявил, что большинство европейских клиентов Газпрома перешли на оплату в рублях

Александр Афонин
В мире
Новак заявил, что большинство европейских клиентов Газпрома перешли на оплату в рублях
Фото: Пресс-служба Совфеда

Около 90 процентов европейских клиентов Газпрома перешли на оплату за поставляемый газ в рублях. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в четверг, 16 июня.

— Те (клиенты в Европе — прим. «ВМ»), кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления <...> примерно процент 90–95, — цитирует Новака РИА Новости.

1 июня стало известно, что австрийская нефтегазовая компания OMV в мае оплатила поставки газа из России по новой схеме. По словам ее официального представителя, платеж прошел в штатном режиме.

В этот же день сообщалось, что Молдавия ведет переговоры с Газпромом о возможности пересмотра контракта на поставку газа. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица добавила, что власти заняты вопросом доступа к альтернативным источникам энергии.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании, которые отказались платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок. При этом он уточнил, что новых остановок в перспективе не будет.

Газпром Александр Новак Рубль
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