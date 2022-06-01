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Австрийская компания OMV заплатила за российский газ по новой схеме

Полина Долганова
В мире
Австрийская компания OMV заплатила за российский газ по новой схеме
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Австрийская нефтегазовая компания OMV в мае оплатила поставки газа из РФ в евро по новой схеме, платеж прошел в штатном режиме. Об этом в среду, 1 июня, заявил официальный представитель компании.

— Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было, — цитирует источник ТАСС.

До этого российская компания «Газпром» сообщила о приостановке поставок газа датской Orsted Salg & Service и немецкой Shell Energy Europe Limited из-за неоплаты топлива в рублях.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Российский лидер отметил, что государства Запада теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Некоторые страны не будут платить за российский газ рублями, так как это противоречит их политическим интересам. При этом ряд европейских государств уже готовы или планируют согласиться на предложенную Россией схему, чтобы избежать социальных и экономических трудностей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, изначальный отказ европейских стран платить в рублях связан с желанием сохранить выгоду.

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