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Тимати на ПМЭФ признался, что не слушает рэп

Антон Махов
Общество
Тимати на ПМЭФ признался, что не слушает рэп
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский исполнитель и продюсер Тимур Юнусов, так же известный, как Тимати, посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и рассказал, что не слушает рэп.

— Я слушаю джаз, особенно в машине. Рэп — нет. Очень много его в моей жизни, иногда хочется послушать более спокойную музыку, — цитирует артиста Life.ru.

Ранее Тимати в социальных сетях намекнул на возможное пополнение в своей семье.

Он опубликовал видео, на котором едет на велосипеде с двумя своими детьми — дочерью Алисой и сыном Ратмиром. При этом Тимати написал, что если постараться, то на велосипед поместится еще один ребенок, для этого нужно просто прикрепить корзину.

Фанаты музыканта приготовились поздравлять артиста, а некоторые задались вопросом о том, кто станет матерью ребенка.

В свою очередь журналистка Ксения Собчак обратила внимание своих подписчиков на интересное сходство в ходе всех романтических отношений Тимати. По ее словам, артист дарит одинаковые украшения всем девушкам, с которыми начинает встречаться.

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