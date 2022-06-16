Decathlon временно прекратит работу в Москве с 26 июня

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Магазины Decathlon временно закроются в Москве 26 июня. Об этом сообщили сотрудники сети товаров для спорта и отдыха в четверг, 16 июня.

Закрытие магазинов, уточнило руководство французского ресейлера, временное и связано с работой по налаживанию бесперебойных поставок для пополнения ассортимента. При этом никаких сокращений не намечается, а магазины обязательно откроются вновь, несмотря на сильное давление на компанию.

В интернет-магазине Decathlon уже нельзя сделать заказ, передает портал The Moscow Times.

29 марта Decathlon заявил о приостановке своей деятельности на территории Российской Федерации. 15 марта глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявлял, что «Декатлон» наряду с Leroy Merlin и «Ашан» относится к числу французских компаний, которые останутся работать в России.

Около 200 зарубежных компаний внесли коррективы в порядок своей работы в России. Одни приостановили развитие, другие покинули страну, а третьи изменили механизм действия.

Как пояснил «ВМ» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки.