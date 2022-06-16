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Пасечник назвал своей главной задачей «добраться» до Зеленского

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пасечник назвал своей главной задачей «добраться» до Зеленского
Фото: glava-lnr.info

Самая приоритетная задача вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) на сегодняшний день — «добраться» до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— Думаю, на сегодняшний день самая главная задача — как-то добраться до него (Зеленского — прим. «ВМ»). Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймет, что окончательно все проиграно, если он сейчас еще находится на территории Украины, — заявил он.

Пасечник уточнил, что именно Зеленский ответственен за многочисленные военные преступления. Глава ЛНР даже сравнил украинского президента с Адольфом Гитлером. При этом, отметил Пасечник, не столь важно, выполняет ли Зеленский волю Запада или действует по своей собственной инициативе, передает РИА Новости.

Также Пасечник сообщил, что вооруженные силы ЛНР зашли на территорию «Азота» и вскоре завод будет освобожден. Но никаких прогнозов по срокам завершения зачистки завода он не дал.

До этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия захватит контроль над регионом, являются бессмысленной истерикой и конвульсией.

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