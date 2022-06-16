ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Суд вынес приговор мужчине, выбросившему сына из окна

Елена Самойлова
Происшествия
Суд вынес приговор мужчине, выбросившему сына из окна
Фото: СК РФ

Суд вынес приговор мужчине, выбросившему сына из окна. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, нерадивый отец приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В свою очередь прокуратура просила назначить более суровый срок наказания — 14 лет колонии.

В августе 2021 года обвиняемый выкинул своего сына 2018 года рождения из окна на пятом этаже жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся.

В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка. Мальчика доставили в больницу, он находился в тяжелом состоянии.

У ребенка диагностировали многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и большую кровопотерю. В тот же день Следственный комитет задержал отца мальчика. О том, почему отец ребенка пошел на этот страшный поступок, читайте в материале «ВМ».

Аресты отец Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте