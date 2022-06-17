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Нилов назвал пандемию фактором, ускорившим переход к четырехдневной рабочей неделе

Араз Салехов
Общество
Нилов назвал пандемию фактором, ускорившим переход к четырехдневной рабочей неделе
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России уже начался постепенный переход к четырехдневной рабочей неделе. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Пандемия коронавируса подтолкнула к тому, чтобы в Трудовом кодексе появились гибридные, гибкие формы занятости — удаленная, смешанная. И именно это стало определенным катализатором процесса перехода на четырехдневную рабочую неделю, — отметил он.

При этом парламентарий перечислил профессии, представители которых могут позволить себе удаленную работу с относительно свободным графиком. Так, на данном этапе удаленно работают бухгалтеры, журналисты и IT-специалисты. По его словам, развитие технологий и новых методов управления со временем даст возможность сократить рабочий график в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Однако зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что для реализации подобной инициативы еще очень далеко. Политик заявил, что для этого необходимы упорная работа и наличие экономических предпосылок, к которым Россия стремится.

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, сможет ли сокращенная рабочая неделя решить проблему занятости в России.

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