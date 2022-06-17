Адвокат Добровинский оценил шансы сестры Градского на наследство

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Звездный адвокат Александр Добровинский оценил шансы двоюродной сестры покойного артиста Александра Градского Натальи на получение наследства знаменитого брата.

— Шансы Натальи Градской получить недвижимость практически равны нулю, поскольку прошли сроки исковой давности. Если она была не согласна с завещанием, то надо было начинать процесс раньше. Сейчас же оспорить завещание невозможно: с какой стати, на основании чего? Даже в то время это было сложно сделать, а теперь невозможно, — цитирует слова адвоката Александра Добровинского StarHit.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Позже двоюродная сестра покойного артиста Наталья рассказала, что брат якобы присвоил себе наследство ее отца, и попыталась вернуть недвижимость.

В свою очередь старший сын Градского Даниил назвал претензии тети на наследство нонсенсом. Он отметил, что Градской стоило решать вопросы относительно имущества со своим братом при его жизни. По его словам, дети музыканта не имеют к этому отношения.