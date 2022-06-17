Греф назвал экспорт ядом для российской экономики

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Экспорт приводит к чрезмерному укреплению рубля и уничтожает производства внутри России, становясь ядом для экономики страны. Импорт в свою очередь превращается в главное лекарство. Такое мнение в ходе ПМЭФ 17 июня выразил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в сложившихся для России условиях очень сложно настроить цепочки платежей и перестроить логистику.

— Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю, — это юань. Все остальные валюты — дефицитные, — подытожил Греф, слова которого приводит РИА Новости.

До этого Греф заявил, что экономика России на фоне масштабного давления со стороны Запада вернется на уровень 2021 года только через десять лет, если не прикладывать никаких усилий.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в свою очередь отметила, что ситуация в российской экономике в настоящее время сложная, поэтому необходимо проявлять гибкость и оперативно реагировать на изменения.

Российская национальная валюта в настоящее время слишком укреплена, оптимальным является другой курс валюты по отношению к американской, заявил в четверг, 16 июня, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.