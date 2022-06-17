Патрушев: НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии

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Военные мощности НАТО вплотную приблизились к границам России и Белоруссии, в настоящее время альянс продолжает наращивать присутствие на этом фланге. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев.

— Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам, — цитирует Патрушева РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО прилагает усилия, чтобы не дать России успешно завершить специальную военную операцию на Украине. По словам Захаровой, страны альянса продолжают безостановочно снабжать украинские власти «все более смертоносным оружием». Такая политика приведет только к увеличению количества жертв. Кроме того, это также способствует разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс начал разработку новой модели обороны, которая будет применяться у границ с Россией.