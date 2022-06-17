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Меркель сочла свою отставку возможной причиной конфликта на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Меркель сочла свою отставку возможной причиной конфликта на Украине
Фото: bundeskanzlerin.de

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине. Об этом бывший канцлер заявила в пятницу, 17 июня.

— Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения, — убеждена Меркель.

По ее словам, отсутствие ее на политической арене в такой период могло послужить одним из основных факторов конфликта, передает РИА Новости.

До этого экс-канцлер ФРГ заявила, что узнала о подготовке спецоперации РФ на Украине от спецслужб США в октябре 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

Украина Ангела Меркель Донбасс
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