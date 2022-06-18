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Brand Analytics: Путин возглавил рейтинг медиаперсон ПМЭФ-2022

Араз Салехов
Общество
Brand Analytics: Путин возглавил рейтинг медиаперсон ПМЭФ-2022
Фото: Администрация президента РФ

Топ-10 медиаперсон ПМЭФ-2022 в социальных медиа с большим отрывом возглавил президент России Владимир Путин. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает Brand Analytics.

В частности, глава РФ получил более 61 тысячи упоминаний в медиа в рамках ПМЭФ-22. В топ-3 также оказались глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заняла четвертую строчку, возглавив при этом рейтинг женщин-политиков и собрав восемь тысяч упоминаний в социальных медиа. Робот Дуняша вошла в топ-5 медиаперсон.

Также в десятке лучших оказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заняла седьмую строчку. Глава Минфина РФ Антон Силуанов занял восьмую позицию, замыкающим в этом рейтинге оказался глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РИА Новости.

Накануне западные СМИ высказались касательно выступления лидера РФ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так, авторы итальянской газеты Corriere Della Sera назвали неожиданной тему окончания однополярного мира. В частности, в своей работе обозреватели отметили сравнение Евросоюза с «американской колонией», которая действует вопреки интересам своих граждан, и предложение главы РФ другим государствам «освободиться от западного ига».

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