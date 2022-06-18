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Андрей Бочкарев рассказал о ведении работ по укреплению склона на Крутицкой набережной

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о ведении работ по укреплению склона на Крутицкой набережной
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Крутицкая набережная Карта всех событий

В столице ведутся работы, связанные с укреплением берегового склона на участке Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время ведутся работы по укреплению берегового склона, монтаж технологического оборудования и устройство металлокаркаса наземной части локальных очистных сооружений. Общая готовность участка набережной составляет 26 процентов, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что на участке Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной выполняется демонтаж почти двух километров железнодорожных путей, а также идет укрепление и строительство новых береговых конструкций, подпорных стен и очистных сооружений.

Кроме того, Бочкарев рассказал, что строительство жилья и недвижимости в Москве идет с опережением графика. На данный момент в эксплуатацию ввели более 4,75 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 2,6 миллиона квадратных метров жилья. По его словам, особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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