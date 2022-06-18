Столичные врачи за сутки вылечили 191 человека от коронавируса

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 191 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели более 2,5 миллиона человек. За прошедшие 24 часа в столице выявили 220 новых случаев заболевания ковидом.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 110 человек, у которых диагностирован COVID-19. Еще 14 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в РФ от COVID-19 скончались 68 граждан, еще 1291 человек был госпитализирован.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявлении нового варианта «омикрона» ВА.5 в России. Она уточнила, что сейчас ведут подготовку к распространению вариантов болезни, а накопленный опыт врачей и ученых позволяет понять, как действовать в сложившейся ситуации.