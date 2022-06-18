Украина обозначила сроки возобновления переговоров с Россией

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Украинская делегация может возобновить переговоры с Россией в конце августа. Об этом в субботу, 18 июня, рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия.

По его словам, именно к этому моменту должна кардинально измениться ситуация, в которой Киев будет говорить с позиции силы. Глава украинской делегации заявил, что именно к концу лета стоит ожидать контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Лента».

В начале июня министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что украинская сторона не хочет вести переговоры с Москвой. Киев отказался от переговорного процесса. По его словам, Москва хотела вести переговоры на основе тех инициатив, которые выдвинули в Киеве, однако проект договора до сих пор находится в стадии заморозки.

В среду, 8 июня, глава МИД РФ заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры между Москвой и Киевом. При этом дипломат назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что для переговорного процесса с Россией Москва должна отвести войска на линию 24 февраля, не являются серьезными.