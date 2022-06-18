Столичный производитель кабелей инвестировал в модернизацию оборудования 200 миллионов рублей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Компания «Москабельмет» выделила 200 миллионов рублей на закупку оборудования в этом году, подобная инициатива дала возможность расширить перечень выпускаемой продукции. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Столичная промышленность продолжает развиваться, объемы производства растут. Для этого предприятия наращивают инвестиции в расширение и модернизацию площадок. С начала этого года московский производитель кабелей направил на обновление парка оборудования 200 миллионов рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом заммэра добавил, что предприятие на постоянной основе занимается решением задач импортозамещения, активно используя отечественное сырье. На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что в июне 2022 года производителю присвоен статус промышленного комплекса.

Также стало известно, что с начала года 28 компаний подписали со столицей соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда». Восемь из них уже приступили к реализации проекта. Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что предприятия-участники перестраивают свою работу на импортозамещение в ходе реализации национального проекта.