Кардиолог перечислил стабилизирующие давление напитки

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский перечислил напитки для стабилизации давления.

Так, специалист посоветовал употреблять травяные чаи, а также отвары валерианы, календулы и шиповника. При этом, уточнил он, будут полезны чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой.

— Это может быть еще корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки, — сказал кардиолог.

Данные напитки осуществляют воздействие через нервную систему и стабилизируют артериальное давление, улучшают сон и уменьшают нервное напряжение, передает слова Серебрянского телеканал «Москва 24».

До этого кардиолог Марина Сухарева назвала ряд тревожных симптомов, которые могут свидетельствовать об износе сердечной мышцы.

Так, она отметила, что это могут быть учащенный пульс, отечность, одышка, бледность и сухость кожи, быстрая утомляемость, перепады артериального давления и слабость. Сухарева подчеркнула, что такие внешние признаки могут появиться не сразу, а уже при развитии сердечной недостаточности.