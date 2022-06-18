ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кардиолог перечислил стабилизирующие давление напитки

Лейла Алиева
Общество
Кардиолог перечислил стабилизирующие давление напитки
Фото: depositphotos

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский перечислил напитки для стабилизации давления.

Так, специалист посоветовал употреблять травяные чаи, а также отвары валерианы, календулы и шиповника. При этом, уточнил он, будут полезны чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой.

— Это может быть еще корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки, — сказал кардиолог.

Данные напитки осуществляют воздействие через нервную систему и стабилизируют артериальное давление, улучшают сон и уменьшают нервное напряжение, передает слова Серебрянского телеканал «Москва 24».

До этого кардиолог Марина Сухарева назвала ряд тревожных симптомов, которые могут свидетельствовать об износе сердечной мышцы.

Так, она отметила, что это могут быть учащенный пульс, отечность, одышка, бледность и сухость кожи, быстрая утомляемость, перепады артериального давления и слабость. Сухарева подчеркнула, что такие внешние признаки могут появиться не сразу, а уже при развитии сердечной недостаточности.

Здоровье Кардиологи напитки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте