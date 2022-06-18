Врач рассказала о ранних симптомах деменции

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Врач-невролог Александра Алехина рассказала, как определить деменцию на ранних этапах.

— Трудности с узнаванием людей или пониманием того, для чего предназначены предметы, — это признак, который может предшествовать потере памяти у людей с лобно-височной деменцией — одним из видов деменции. Например, понимание того, что чайник используется для кипячения воды или что пульт дистанционного управления управляет телевизором, — сказала специалист.

По ее словам, лобно-височная деменция (ЛВД) — редкий тип деменции, который обычно поражает людей в возрасте от 45 до 64 лет. Данную форму деменции труднее обнаружить, чем другие, предупредила она.

Людям, у которых диагностирована ЛВД, труднее глотать, есть и общаться. Также у них могут возникнуть трудности с контролем мочевого пузыря или кишечника, а у некоторых из них способны появиться проблемы с движением, передает слова Алехиной «МедикФорум».

До этого стало известно, что на снижение когнитивных способностей может указывать ухудшение восприятия запахов. В случае появления проблем, связанных с обонянием, медицинские специалисты рекомендуют проходить диагностику когнитивных функций мозга.