ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Мужчину с патологией сердца доставили на вертолете в больницу в ТиНАО

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчину с патологией сердца доставили на вертолете в больницу в ТиНАО
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Санитарный вертолет доставил в больницу мужчину с сердечно-сосудистой патологией в ТиНАО. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— Днем 18 июня экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО — на вертолетную площадку «Вороново» машиной скорой помощи доставили 64-летнего мужчину. После передачи авиамедицинской бригаде его эвакуировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение столицы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи столичного территориального центра медицины катастроф сопровождали пациента на борту судна, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что мужчину с патологией авиацией эвакуировали из ТиНАО в лечебное учреждение столицы. После того как пациент был передан авиамедицинской бригаде, его доставили в больницу. На борту во время передвижения его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф.

Новая Москва Вертолеты Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте