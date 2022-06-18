Мужчину с патологией сердца доставили на вертолете в больницу в ТиНАО

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Санитарный вертолет доставил в больницу мужчину с сердечно-сосудистой патологией в ТиНАО. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— Днем 18 июня экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО — на вертолетную площадку «Вороново» машиной скорой помощи доставили 64-летнего мужчину. После передачи авиамедицинской бригаде его эвакуировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение столицы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи столичного территориального центра медицины катастроф сопровождали пациента на борту судна, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что мужчину с патологией авиацией эвакуировали из ТиНАО в лечебное учреждение столицы. После того как пациент был передан авиамедицинской бригаде, его доставили в больницу. На борту во время передвижения его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф.