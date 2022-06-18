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Более 120 новых парковочных мест появится на западе Москвы

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Город
Более 120 новых парковочных мест появится на западе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Гжатская улица Карта всех событий

На западе Москвы появится новая парковка на 122 места. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 2 июля мы меняем направление движения на улицах Гжатская и Гродненская в Можайском районе. Промежуток от улицы Багрицкого до Можайского шоссе станет односторонним, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время из-за хаотично припаркованных машин дорога загружена и небезопасна для тех, кто ходит в школу и детский сад на Гродненской улице. Благодаря введению одностороннего движения, а также обустройству более широкой полосы, проезд транспорта станет комфортным.

При этом для горожан появится организованная парковка на 122 машино-места. Кроме того, 13 из них обустроят для людей с инвалидностью, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в столичном районе Нагатино-Садовники появится свыше 80 новых парковочных мест благодаря введению одностороннего движения в трех проездах. Отмечается, что благодаря изменению схемы движения специалисты уберут хаотичную парковку.

Транспорт Западный административный округ (ЗАО) Парковки
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