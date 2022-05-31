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Свыше 80 новых парковочных мест появятся в районе Нагатино-Садовники

Араз Салехов
Город
Свыше 80 новых парковочных мест появятся в районе Нагатино-Садовники
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 3418 Карта всех событий

В столичном районе Нагатино-Садовники появится свыше 80 новых парковочных мест благодаря введению одностороннего движения в трех проездах. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 11 июня Проектируемый проезд №3418, Проектируемый проезд №1809 и 1-й Нагатинский проезд станут односторонними. Сейчас на узкой дороге водителям сложно разъезжаться из-за хаотично припаркованных автомобилей. Благодаря изменению схемы движения мы уберем хаотичную парковку: поставим знаки и нанесем разметку. У жителей района появится 81 парковочное место, три из которых для людей с инвалидностью, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» столичным автомобилистам рекомендовали быть внимательными и смотреть на знаки.

Также стало известно о строительстве автостоянки для местных жителей в районе владения 1 на Загородном шоссе вместо незаконной парковки. Сейчас жители близлежащих домов, как уточняется, могут свободно парковать здесь свои автомобили благодаря тому, что забор и шлагбаум были снесены по требованию инспекции.

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