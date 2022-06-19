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Актер Бен Стиллер прибыл в Польшу для встречи с украинскими беженцами

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Актер Бен Стиллер прибыл в Польшу для встречи с украинскими беженцами
Фото: ZERKALOPRESS

Американский актер Бен Стиллер прибыл в город Жешув в Польше для того, чтобы встретиться с беженцами, покинувшими Украину во время спецоперации ВС России. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Актера заметили в субботу на одном из складов польского города. Там он общался с сотрудниками гуманитарных организаций. Визит Стиллера в Польшу приурочен к Всемирному дню беженцев 20 июня.

— Миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов. И более 90 процентов из них — это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности. Каждый имеет право на безопасность, — заявил актер.

По информации издания, с начала спецоперации с Украины в Польшу перебралось более 3,5 миллиона человек. Стиллер последние шесть лет уделяет свое свободное время вопросам волонтерства и помощи беженцам, передают «Известия».

До этого украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что власти Германии не оказывают гостеприимства беженцам с Украины.

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