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Собянин рассказал об обновлении столичных медучреждений

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Город
Собянин рассказал об обновлении столичных медучреждений
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве продолжаются работы по обновлению городских стационаров. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Мы продолжаем обновление городских стационаров. Не только ремонтируем корпуса, но и приводим в порядок прилегающие территории. Ведь ухоженный больничный двор и красивый парк рядом тоже способствуют выздоровлению. В прошлом году привели в порядок территорию Детской клинической больницы № 9 имени Сперанского. В этом году начали благоустраивать территорию Больницы имени Юдина, — написал глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, в Больнице имени Юдина специалисты создадут новые прогулочные маршруты и детскую площадку, организуют спортивный городок с тренажерами и площадками для игры в различные виды спорта для сотрудников медучреждения, а также оборудуют сад с тактильной и ароматерапевтической зонами для пациентов.

Собянин добавил, что на данный момент продолжается благоустройство территории Детской больницы имени Филатова, а в планах специалистов провести работы в ГКБ № 23 имени Давыдовского и ГКБ № 13.

До этого мэр Москвы поздравил столичных врачей с профессиональным праздником.

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