Два человека погибли в результате ДТП с мотоциклом в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с мотоциклом в ТиНАО. Об этом в воскресенье, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе поселения Кленовского на улице Кленово, дом 153а. Транспортное средство, как уточняется, вылетело в результате аварии в кювет.

До этого сообщалось, что на 87-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие три транспортных средства. В результате инцидента есть пострадавшие.

Также известно, что водитель одного из автомобилей скрылся с места происшествия. Три человека получили легкие повреждения, однако отказались остаться в больнице.

17 июня сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 100-го километра МКАД. Авария произошла на внутренней части дороги в районе нацпарка «Лосиный Остров».

На месте на момент ДТП работали оперативные службы города. Были заняты две полосы из пяти, а водителям рекомендовали объезжать этот участок дороги.