Эскалатор на станции метро «Шаболовская» закроют на ремонт

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Россия, Москва, метро Шаболовская Карта всех событий

Эскалатор на станции Московского метрополитена «Шаболовская» закроют на ремонт с 20 июня по 16 августа. Информация появилась на сайте столичной подземки.

— На станции «Шаболовская» (выход №1) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что автобусы МЦ2, 472, 313 и 982 не будут останавливаться у станции метро «Прокшино» в Проектируемом проезде № 7029 из-за ремонтных работ. При этом, временно отменяется остановка «Хованский пруд».

14 июня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что специалисты начали работы, связанные с благоустройством территории вокруг северного вестибюля станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ) метро. По его словам, через новый вестибюль, который находится в высокой степени готовности, можно будет спуститься на станцию метро, перейти к платформе Московских центральных диаметров (МЦД) и подняться по эскалаторам к платформе Московского центрального кольца (МЦК).