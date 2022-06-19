ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Эскалатор на станции метро «Шаболовская» закроют на ремонт

Лейла Алиева
Город
Эскалатор на станции метро «Шаболовская» закроют на ремонт
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Шаболовская Карта всех событий

Эскалатор на станции Московского метрополитена «Шаболовская» закроют на ремонт с 20 июня по 16 августа. Информация появилась на сайте столичной подземки.

— На станции «Шаболовская» (выход №1) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что автобусы МЦ2, 472, 313 и 982 не будут останавливаться у станции метро «Прокшино» в Проектируемом проезде № 7029 из-за ремонтных работ. При этом, временно отменяется остановка «Хованский пруд».

14 июня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что специалисты начали работы, связанные с благоустройством территории вокруг северного вестибюля станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ) метро. По его словам, через новый вестибюль, который находится в высокой степени готовности, можно будет спуститься на станцию метро, перейти к платформе Московских центральных диаметров (МЦД) и подняться по эскалаторам к платформе Московского центрального кольца (МЦК).

Ремонт Метро Донской район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте