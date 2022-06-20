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Компенсационные автобусы запустят между станциями «Кунцевская» и «Усово» МЖД

Лейла Алиева
Город
Компенсационные автобусы запустят между станциями «Кунцевская» и «Усово» МЖД
Фото: пресс-служба ЦППК

Между станциями «Кунцевская» и «Усово» Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) с 21 июня начнут курсировать компенсационные автобусы. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— В ночь с 20 на 21, с 21 на 22, с 22 на 23 и с 27 на 28 июня с 0:00 до 5:50 будут закрыты третий и четвертый пути на станции «Кунцевская» в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры. В указанный период выведены из расписания поезда от и до станции «Усово». В эти дни ЦППК назначит компенсационные автобусы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы от станции «Кунцевская» будут отправляться в 0:05 и 1:05, а в обратном направлении — в 5:20 от остановки «Станция «Усово». При этом пассажиры должны предъявить билеты на пригородные поезда, действительные на данном маршруте, передает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что с 15 июня до 15 октября в поездах ЦППК будет действовать акция платежной системы «Мир». Уточняется, что в рамках акции пассажиры могут получить кешбэк в размере 10 процентов за каждую поездку, стоимость которой составила менее 100 рублей.

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